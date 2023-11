Danni dell’alluvione: a Misano Adriatico finanziate opere per 550.000 euro

Ammontano complessivamente a 550.000 euro i fondi stanziati a favore del comune di Misano Adriatico per i danni subiti durante l’alluvione dello scorso maggio.

L’ordinanza n. 13 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia - Romagna, Toscana e Marche individua e finanzia, sul territorio misanese, tre opere.

La prima riguarda il rifacimento degli attraversamenti stradali del Rio Cella ed il ripristino manto stradale nelle vie Fagnano, Fontanone e dei Mulini, per i quali sono stati previsti 300.000 euro.

Per il ripristino e la messa in sicurezza delle vie Costa, Ca’ Rastelli e Camilluccia ed il ripristino funzionalità idraulica dell’attraversamento di via Camilliuccia sono stati stanziati 100.000 euro. Infine, per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza della passerella ciclopedonale sul torrente Conca l’ordinanza mette a disposizione 150.000 euro.

“Come amministrazione comunale abbiamo fatto un computo dei danni, seppur marginali rispetto a quanto successo in altre località della Romagna, subiti sul nostro territorio - commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. Le nostre richieste sono state completamente esaudite e i finanziamenti ottenuti saranno destinati alla sistemazione dei danni subiti da strade, rii e fossi come conseguenza delle grandi quantità d’acqua che si sono riversate nei giorni dell’alluvione. Cercheremo, nel più breve tempo possibile, di mettere in campo gli interventi, che dovranno essere completati e rendicontati nel giro di qualche mese”.