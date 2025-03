Dal mare alla montagna: Misano e Bolzano alleate nel nome del turismo sostenibile

È stata presentata questa mattina, nella cornice del Foyer dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, la partnership strategica tra VisitMisano, l’azienda turistica della località altoatesina e l’area escursionistica e sciistica di Obereggen.

La collaborazione nasce dalla volontà di strutturare sinergie volte a promuovere le due località in occasione di eventi organizzati nei rispettivi territori, valorizzandone le eccellenze.

Ad illustrare finalità e strategie sono stati il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, accompagnato dall’Assessore al Turismo Marco Dominici e dal Presidente di VisitMisano Luigi Bellettini, un rappresentante dell’Assessorato al Turismo cittadino e il presidente della locale Azienda di Soggiorno e Turismo Roland Buratti.

“Siamo orgogliosi di questa partnership, che crea un ponte turistico fra Romagna e Alto Adige – le parole di Buratti -. La futura presenza di Bolzano in occasione di eventi a Misano rappresenta un’opportunità unica per valorizzare le nostre eccellenze e offrire esperienze indimenticabili ai visitatori, rafforzando il legame tra le nostre realtà e promuovendo un turismo innovativo e sostenibile”.

“L’obiettivo di questa collaborazione – spiega Piccioni - è promuovere reciprocamente i nostri territori, esplorando nuove platee turistiche. Per quanto ci riguarda, siamo lieti di poter fare conoscere le tante opportunità che Misano sa offrire, con il suo territorio e gli eventi sportivi, culturali e ricreativi. Allo stesso modo, sarà un piacere ospitare gli amici di Bolzano in Romagna nei prossimi mesi per farne conoscere l’offerta turistica ai nostri cittadini e visitatori”.

È stata anche l’occasione per presentare le peculiarità della località romagnola e i principali eventi in programma nei mesi primaverili ed estivi. In tale contesto si è svolta anche la prima tappa di presentazione del Frühlingsfest Romagna, il primo Oktoberfest di Primavera in Italia, in programma dal 30 aprile al 4 maggio e dal 9 maggio all’11 maggio 2025 a Misano Adriatico, nell’Arena 58. Un evento che unirà la tradizione, la cultura e la gastronomia bavarese al calore e all’ospitalità tipici della Romagna

La promozione in Alto Adige proseguirà, domani, con la seconda edizione del “Freestyle con Beach Party a 2.00 metri” nello snowpark di Obereggen, nel cuore del comprensorio Latemar Dolomites (a 20 minuti da Bolzano). Come ad aprile 2024 lo snowpark si trasformerà in una “spiaggia bianca” a sancire il gemellaggio tra Misano Adriatico tra la località altoatesina.