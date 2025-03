Cenare a 50 metri di altezza: a Misano in agosto arriva “Dinner in the Sky”

Misano Adriatico si prepara a vivere un’esperienza gastronomica speciale: per la prima volta, la città romagnola ospiterà Dinner in the Sky, l’innovativa attrazione che offre la possibilità di cenare a 50 metri di altezza, sospesi nel cielo. L’evento si terrà dal 1° al 4 agosto in Piazzale Venezia a Misano Adriatico, con una vista spettacolare sulla spiaggia e sul mare. Una location d’eccezione, immersa nel cuore del centro turistico misanese, con il colpo d’occhio capace di spaziare lungo tutto il litorale di Misano con il suo splendido arenile, catturando l’orizzonte fino al Monte San Bartolo. Un’avventura culinaria esclusiva, con menù d’autore curati dai migliori chef del territorio. Dopo aver registrato un successo straordinario nelle tappe di Cattolica e Riccione, Dinner in the Sky torna così nuovamente sulla Riviera romagnola, la destinazione turistica regina dell’estate, contribuendo alla valorizzazione del brand di Misano Adriatico e alla promozione della città.

Dinner in the Sky è un’esperienza che ha conquistato il mondo: dal 2006, ha realizzato oltre 50.000 eventi in alcune delle città più iconiche del pianeta, da Las Vegas a Dubai, da Londra a Bruxelles.