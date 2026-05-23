Al circuito di Misano arriva “Dinner in the Sky”: al Gt World Challenge si può mangiare sospesi sopra il traguardo

Dal 17 al 19 luglio, durante il GT World Challenge arriva al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” anche Dinner in the Sky, per vivere colazioni, pranzi, aperitivi e cene sospesi nel vuoto, con vista privilegiata sul tracciato e in uno dei punti più iconici dell’impianto: in prossimità del traguardo.

Il meccanismo è semplice quanto spettacolare: una piattaforma con tavolo e cucina viene sollevata da una gru fino a 50 metri d’altezza, permettendo agli ospiti di vivere un’esperienza esclusiva in totale sicurezza. A bordo, insieme ai partecipanti, ci saranno chef e staff di servizio, che accompagneranno il momento gastronomico direttamente in quota, trasformando il pasto in un vero evento dentro l’evento.

A rendere ancora più attesa la tappa di Misano ci sarà poi anche un nome che, da queste parti, ha un peso speciale: Valentino Rossi. Il campione di Tavullia sarà infatti tra i protagonisti del GT World Challenge Europe 2026, al volante della BMW M4 GT3 Evo del Team WRT, confermando la sua presenza in uno dei campionati più competitivi del panorama endurance e gran turismo.