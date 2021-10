Misano, nuovi giochi per i bambini nei parchi

Nuovi giochi per i parchi di Piazza Castello, Via Il Trovatore, Via Molino Raticone e Santa Monica. L’amministrazione comunale ha investito 14 mila euro per l’acquisto di scivoli, altalene e giochi a molle destinati a sostituire quelli esistenti, vecchi e usurati, presenti nei parchi cittadini. Dove i giochi si presentano in buone condizioni, invece, si sta procedendo con interventi di semplice manutenzione. “Proseguiamo l’azione iniziata due anni fa – spiega l’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi – per mettere a disposizione dei cittadini spazi gradevoli dove poter portare i bambini a giocare. Abbiamo compiuto un ulteriore step, ci sono altri parchi che necessitano di interventi, che andremo a programmare”. I nuovi giochi sono realizzati in materiali rispettosi dell’ambiente.