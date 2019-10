Misano. E' morto l'ex sindaco Antonio Magnani

MISANO. E' morto oggi, all'età di 61 anni, Antonio Magnani, prima consigliere comunale a Misano poi assessore e infine primo cittadino della città dal 2004 al 2009. Così lo ricorda il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni: "La mia vita politica è cresciuta anche al fianco di Antonio Magnani. Seppur di generazioni diverse abbiamo condiviso un percorso che ci ha visto spesso confrontarci su tematiche dove la politica poteva essere semplicemente uno dei tanti ingredienti della vita. Ha fatto politica pensando alla città e ai suoi cittadini e lo ha fatto concretamente con un obiettivo unico: il bene della comunità e di Misano. E’ sempre stato disponibile e vicino alla gente a cui dava sempre del tu. Antonio era sempre disponibile al confronto e si approcciava sempre con grande umiltà. Il suo ufficio poteva essere anche il tavolino di un bar: si sedeva e ti sapeva ascoltare, una dote che a tanti politici di oggi manca. E’ proprio per questo motivo che è sempre stato stimato da tutti indipendentemente dal credo politico ed è per questa ragione che ci mancherà”. Il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali e i dipendenti tutti sono vicini ai famigliari di Antonio in questo difficile momento e a loro vanno le più sentite condoglianze.

