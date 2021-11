Misano, il Comune chiama a raccolta il mondo del volontariato

Non disperdere il senso di solidarietà che si è sviluppato durante i mesi dell’emergenza Covid ma, anzi, farne un organismo strutturato: è questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Misano Adriatico, che lunedì sera incontrerà la cittadinanza per presentare il proprio progetto. L’idea è quella di dare vita ad un’associazione di volontari che possa svolgere dei servizi per la comunità in occasione di calamità, ma che possa essere anche di ausilio per le attività turistiche e sportive. Il sindaco Fabrizio Piccioni e l’Assessore Nicola Schivardi ne parleranno lunedì sera alle 20.30, nella Palazzina Bianchini.

“L’obiettivo – spiega l’assessore Schivardi – è quello di avere un’associazione di riferimento sul territorio per svolgere quelle attività che, spesso, richiedono l’intervento di cooperative esterne. Un’associazione che, in prospettiva, possa affiliarsi alla Protezione Civile Provinciale. Avere un nucleo di volontari presente sul territorio, che possa essere di ausilio al Centro Operativo Intercomunale, sarebbe molto importante. Ci auguriamo una partecipazione numerosa della cittadinanza”.