Misano, aumentano le piste ciclopedonali

MISANO. Sono terminati i lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale lungo la strada provinciale Sp35 via Riccione-Tavoleto. Da questa settimana sarà possibile raggiungere la località “Le Casette” in sicurezza mediante la nuova pista larga 2.50 metri e lunga circa 450 metri. Si tratta di uno stralcio di un progetto complessivo che porterà a coprire con un percorso protetto tutta la SP 35 dal confine con Riccione fino alla località La Cella. Proprio nel mese di agosto il Comune di Misano ha presentato alla Regione Emilia Romagna il progetto di prolungamento della pista per ulteriori 500 metri. Sempre nell’ambito della mobilità sostenibile è stato approvato ieri dalla giunta comunale il progetto di completamento del percorso ciclopedonale di Via Verdi (zona polo scolastico e sportivo) e di adeguamento del sottopasso di via Liguria. Nei lavori, che partiranno a novembre, oltre al prolungamento della pista di via Verdi fino a via Alberello, sarà allargato e adeguato il percorso pedonale del sottopasso di via Liguria. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 130.000 euro.



