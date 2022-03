Mir tech di Rimini: dal 26 maratona di artisti per la pace

Sabato 26 marzo a partire dalle ore 19 e 30 presso il Bar Lento di Rimini in Via Aurelio Bertola, 52, vicino all’Arco di Augusto a Rimini il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti organizza una serata di muscia per una Raccolta Fondi per la Pace nella serata di anteprima del MIR Tech .

Suoneranno i modenesi Tupamaros , che presenteranno in anteprima il loro nuovo album dal vivo Coltivatori di Sogni che si potra’ acquistare nella stessa serata autografato con una quota che andra’ alla Raccolta Fondi, il cantautore e artista poliedrico Jacopo Belli con il progetto Semi di Rinascita, il cantautore Boccanegra, nuova scoperta del mondo indie in uscita con un nuovo singolo in questi giorni, il cantautore faentino Rodolfo Santandrea, gia’ Premio della Critica al Festival di Sanremo, la cantautrice bresciana Kill Dafne con all’attivo due ep e tre singoli e la cantautrice fiorentina Giulia Ventisette che aprira’ la serata appena uscita con il disco Lo Stato attuale delle cose e con un nuovo singolo e infine anche Gloriadaicapellibiondi coi suoi nuovi singoli. Tutti i fondi raccolti durante la serata andranno al Guardaroba Solidale di Rimini dove si raccolgono vestiario, coperte, beni per l’igiene, cibo, giocattoli e tutto quello che puo’ essere d’aiuto a persone senza dimora e/o in prearieta’ abitativa che scappano dalle Guerre come quella in Ucraina. Infatti in questi giorni l’associazione di volontariato ha sostenuto tantissime persone ucraine profughe.

Domenica 27 marzo al Mei Tech in Fiera dalle ore 17.30 sarà presentata la 25esima edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti aperta da un saluto (in allegato) del Dottor Antonio Parente , Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, che così dice del MEI e del circuito della musica indipendente: “ Tali piccole imprese rappresentano il vero motore dell’economia del settore, poiché è grazie ad esse che si realizza l’opera d’arte musicale in ogni sua fase: dall’ideazione alla produzione, dall’allestimento degli spettacoli dal vivo alla distribuzione.

L’industria della musica è costituita da una rete di etichette indipendenti diversificate e piene di inventiva, che la alimentano con energia e convinzione. Oltre a promuovere la varietà creativa e a coinvolgere un pubblico sempre diverso, la musica indipendente costituisce anche un anello fondamentale nella catena del valore del settore. L’attività del settore indipendente è quindi fondamentale per la sopravvivenza non solo dell’industria della musica, ma di un’economia creativa su più larga scala che trae beneficio dalla scoperta di nuovi talenti musicali e dai loro fan. La musica indipendente, libera dalle logiche del mercato, alimenta il pluralismo musicale e la sopravvivenza della sperimentazione e dell’innovazione musicale italiana. Se l’Italia ha un futuro musicale oggi nell’era della globalizzazione musicale lo si deve anche alla ricca filiera creativa e tecnica del settore indipendente che colma il divario tra cultura artistica e cultura d’impresa”.