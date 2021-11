MiniTransat, grande rimonta di Del Zozzo, sfida Italia-Francia in testa

SAINT-FRANCOIS (GUADALUPE). Splendida rimonta di Luca Del Zozzo alla MiniTransat. Il velista forlivese a bordo di Race=Care negli ultimi giorni ha guadagnato posizioni su posizioni e adesso è 13esimo (ieri sera era addirittura sesto) nella classe Serie (una settimana fa era 51esimo). La regata della Classe Mini è partita per la seconda e ultima tappa il 29 ottobre da Santa Cruz de la Palma (Isole Canarie) in condizioni di vento leggero che sembrano aver penalizzato Luca.

Due italiani nei primi tre posti

I giorni successivi, grazie anche a una scelta intelligente di una rotta più meridionale rispetto al resto della flotta, lo hanno portato a guadagnare terreno e ora è a sole 45 miglia dall’italiano Alberto Riva (EdiliziaAcrobatica) e dal francese Jean Cruse (Ini Mini Myni Mo) che si stanno alternando al comando in un entusiasmante testa a testa. Al terzo posto Giovanni Mengucci (Alpha Lyrae). Una conferma per la vela italiana che nell’ultima edizione di due anni fa ha applaudito la vittoria di Ambrogio Beccaria (la prima azzurra in questa regata). Il gruppo di testa è a circa 1200 miglia dall’arrivo. Gli altri italiani nella classe Serie sono Gianmarco Sardi (nono), Francesco Renella (22esimo), Massimo Vatteroni (31esimo). Dopo tre ritiri sono rimasti in gara in 62. Per quanto riguarda invece la classe Proto, al comando, con un vantaggio di oltre 40 miglia) c’è il francese Pierre Le Roy (Teamwork). L’italiano Matteo Sericano (Gigali) è 19esimo.

Prima tappa da dimenticare

La prima tappa da Les Sables d’Olonne alle Canarie non era stata fortunata per Luca Del Zozzo. Un’avaria all’impianto elettrico lo aveva costretto negli ultimi giorni a navigare con grosse difficoltà che lo hanno condizionato sia nelle performance sia nella rotta seguita. Luca di fatto, senza l’ausilio del gps della barca, ha sbagliato un cancello di passaggio al largo delle Canarie e ha rimediato oltre che a una rotta più lunga anche una penalizzazione che lo ha portato dal 32esimo al 37esimo posto della prima prova. In più all’altezza della costa spagnola tutta la flotta dei Serie (tranne uno) si è fermata per un avviso di burrasca lanciato dagli organizzatori che di fatto ha falsato l’ordine di arrivo finale.

L’ultima volta di Luca nel 2009

In questa seconda frazione, più lunga della prima esattamente del doppio (1350 miglia la prima, 2700 la seconda), ha modo di recuperare posizioni nella classifica generale.

Per lo skipper romagnolo, 59 anni, si tratta della seconda partecipazione alla gara regina della Classe Mini. La prima volta è stata nel 2009 quando concluse al 14esimo posto di Serie (19esimo nella prima tappa, 12esimo nella seconda).