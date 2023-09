Il ministro Sangiuliano in visita a Sarsina e Bagno di Romagna

Luoghi della cultura in Valle Savio. Il ministro Sangiuliano oggi sarà a Sarsina ed a Bagno di Romagna. La visita a Sarsina era stata calendarizzata nei giorni scorsi ed avverrà attorno alle 13 di oggi. A questa il ministero ha aggiunto un’ulteriore e subito successiva tappa. A Bagno di Romagna.

«Ringrazio il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano per aver accolto la mia proposta di recarsi, dopo il sopralluogo a Sarsina, anche a Bagno di Romagna – dice la parlamentare Alice Buonguerrieri (Fdi) – Bagno è il Comune in cui sono nata e cresciuta: qui visiterà alcune delle bellezze storico culturali che il Comune offre. Tra queste la Basilica romanica di Santa Maria Assunta con pregevoli opere d’arte al suo interno, la suggestiva Piazza Ricasoli, adiacente alla basilica, il Palazzo del Capitano lungo la via fiorentina che racconta il legame di Bagno di Romagna e la Toscana, il tutto accompagnato dalla presentazione al Ministro delle millenarie acque e sorgenti termali, conosciute ed apprezzate già in epoca romana. Colgo – chiosa Buonguerrieri – l’occasione per ringraziare tutti i rappresentanti del Governo Meloni che continuano a confermare, con la loro costante presenza, grande attenzione per il nostro territorio, per le sue caratteristiche ed esigenze».