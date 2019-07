Militan A con Pol G al "Peter Pan 3D" di Marina di Ravenna

MARINA DI RAVENNA. Luca Mascini, in arte Militant A, è il fondatore, insieme a Pol G, del gruppo rap romano Assalti Frontali, che vede il produttore bergamasco Bonnot come terzo elemento.

Nati dalla divisione dell’Onda Rossa Posse, gli Assalti hanno fatto parte di una numerosa schiera di gruppi, all’epoca denominate “posse”, che portarono il rap in Italia alla fine degli anni 80, e furono tra i più politicizzati e “combattenti”. Questa sera al Peter Pan di Marina di Ravenna saranno protagonisti di un incontro, a metà tra intervista e set musicale, che fa parte della rassegna “Peter Pan 3D”.

Militant A ci spiega cosa succederà.

«Prima di tutto parleremo del mio ultimo libro “Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo. La mia vita con il rap”, alla terza ristampa, dopo aver venduto oltre duemila copie. È un romanzo basato sul “laboratorio rap”, che conduco per le nuove generazioni, e mi dà l’occasione per raccontare e cantare il mio percorso con gli Assalti Frontali da “Batti il tuo tempo” (primo disco del 1990, ndr) a oggi.

Saremo presenti Pol G ed io, con una parte cantata e una parlata, mentre Luigi Bertaccini ci intervisterà su come costruiamo le nostre canzoni».

