Sorpreso a spacciare a Milano Marittima: 21enne in carcere

Nella nottata, i Carabinieri della Stazione di Milano Marittima hanno arrestato un 21 enne straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’arresto è scaturito durante un servizio predisposto per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Milano Marittima, nei pressi dei luoghi di intrattenimento frequentati da giovani. Lo straniero è stato sorpreso dai militari proprio mentre cedeva dosi di hashish ad un 32enne italiano. I Carabinieri hanno immediatamente fermato sia lo spacciatore che l’acquirente. Lo spacciatore ha cercato di darsi alla fuga, opponendo resistenza ai militari che sono comunque riusciti a bloccarlo e perquisirlo, trovandolo in possesso di altri 25 grammi di hashish e di oltre 240 euro in contanti. L’acquirente è stato invece segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Cervia – Milano Marittima e, nella mattinata odierna, dopo il rito direttissimo e la convalida dell’arresto, è stato tradotto in carcere.