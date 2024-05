Milano Marittma, “MiMa” in Fiore” sabato 25 e domenica 26 maggio con il cardinale Zuppi

Milano Marittima è pronta a sbocciare con la seconda edizione di MiMa in Fiore, la mostra mercato floreale di qualità che sabato 25 e domenica 26 maggio colorerà il cuore pulsante della città. L’evento, preview della manifestazione Cervia Città Giardino la Mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, coinvolge il centro di Milano Marittima, estendendosi tra la Rotonda 1° Maggio e Viale Gramsci.

MiMa in Fiore vestirà le vie del centro con un tappeto di fiori e profumi, con piante e installazioni originali che metteranno in risalto la creatività e l’arte del giardinaggio. Un’occasione imperdibile per regalarsi un fiore per il proprio balcone o una pianta per il proprio giardino.

Durante le due giornate, il mercatino sarà aperto sabato dalle 9.00 alle 21.30 e domenica dalle 9.00 alle 20.00 e sarà animato da musica itinerante ed esibizioni di artisti di strada, in un’atmosfera vivace e festosa. L’inaugurazione ufficiale della manifestazione che si svolgerà il 28 maggio alle ore 15.30 nella Rotonda della Pace sul Lungomare D’Annunzio a Cervia, vedrà ospite d’onore il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.