Milano Marittina, riapre lo Sporting: il locale cult riparte dai ventenni

Grazie a un gruppo di giovani riapre uno dei locali cult di Milano Marittima. Si tratta dello Sporting, che ritorna a vita nuova con il nome di bar Sport. Il locale sembrava destinato alla chiusura definitiva, dopo l’ultima gestione, ma alcuni imprenditori ventenni si sono messi in gioco per ricreare l’atmosfera degli anni sessanta. Proprio a quell’epoca risale la nascita dello Sporting, quando aveva come vicini altri locali illustri quali la Perla, il Nuovo fiore e il Cluny bar. Era l’epoca delle gelaterie e dei piano bar, cui ha fatto seguito l’avvento degli street bar e della movida selvaggia. Lo Sporting era stato riconvertito nel 2000 a ristorante, mentre nel 2018 i suoi gestori ne dichiaravano il fallimento. Chiuso per tutta l’estate, aveva suscitato le curiosità ma anche le critiche dei turisti - essendo situato nel pieno centro di Mi.Ma. -, con non poco imbarazzo da parte della amministrazione comunale che cura l’immagine della località. Dopo lo sgombero dei locali e lo smantellamento del gazebo, nel 2021 era stato riaperto in veste di bar caffetteria e aperitivi. Si sono poi succedute alcune gestioni, ma alla fine è mancato il rinnovo del contratto, e l’immobile è caduto nelle mire di una catena farmaceutica che ne ha fatto uno dei propri punti vendita. Dello Sporting ormai si erano spenti anche gli ultimi ricordi, quando ai primi turisti primaverili è apparso il bar Sport, un locale completamente rinnovato con l’immagine della spiaggia come filo conduttore dell’arredamento. Infatti, si sviluppa come uno stabilimento balneare di lusso, con una particolare attenzione ai materiali e alla integrazione con l’ambiente circostante.

La struttura è interamente in legno, o a base di materiali naturali, e può beneficiare dell’ampio spazio all’aperto che si affaccia sulla rotonda Primo maggio, dove campeggiano gli ombrelloni bianchi stile beach club. Dalla mattina alla sera sarà un punto di riferimento per i vacanzieri che frequentano la località, con la possibilità di fare colazione prima della spiaggia, o bere l’aperitivo del dopo tintarella. Una goccia nel mare della movida, che però potrebbe essere l’inizio della svolta. Da più parti si sente la necessità di un “passo indietro”, per contrastare in modo decisivo alcol e risse. Un bar è forse il ritorno a un divertimento più sano e rispettoso delle persone.