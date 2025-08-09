Milano Marittima, una sirena bambina alta sei metri illumina il porto canale

Con la sua accensione ufficiale, ieri sera venerdì 8 agosto è stata inaugurata l’imponente installazione luminosa “Non basta il canto delle sirene” di Valerio Berruti, collocata in modo permanente sulla banchina nord del porto canale di Cervia, lato Milano Marittima. È stato proprio l’artista a darle per la prima volta luce. Una sirena-bambina, alta sei metri e interamente circondata dal mare, che illumina le notti di Milano Marittima e rappresenta uno dei momenti più significativi della prima edizione del Mare d’Arte Festival. Una scultura monumentale che con il suo profilo in bronzo patinato di giorno si staglia lucente sopra il mare nel punto in cui incontra il porto, e che al calar del buio si accende di luce come se emergesse dall’acqua. Un’opera che invita a riflettere sui fondamenti che animano il progetto Mare d’Arte Festival: la sirena come simbolo del mare e la bambina intesa come figura della speranza e del futuro per restituire un’idea di ospitalità che non solo riceve, ma accoglie e trasforma, senza giudicare.