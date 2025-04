Milano Marittima, una sala polivalente e alcune suite al posto della palazzina del Mare Pineta

Abbattuta la palazzina del bar tennis Mare Pineta si chiude un’epoca. La struttura era nata nel 1974 grazie alla famiglia Sovera, proprietaria dell’albergo, mentre in precedenza i tennisti utilizzavano il bar interno. Accanto alla attuale piscina erano infatti situati 3 campi in terra rossa, i primi a sorgere nella Milano Marittima di quei tempi. Successivamente vennero spostati nell’altro lato del viale II Giugno, cui se ne aggiunsero altri 7, dando vita al complesso attuale.

Per alcuni anni fu l’unico centro in Italia a contare 10 campi da tennis affacciati al mare. Tempi mitici, quando il maestro Giovanni Scaunich insegnava diritto e rovescio in pantaloni bianchi e il cantante Fred Buongusto prendeva lezioni. Era la Milano Marittima del boom turistico, lanciata verso i 4 milioni di presenze e i 400 alberghi aperti. E se nei campi in terra rossa si giocava a tennis, nella club house sfilavano appunto le personalità. Antonio Cabrini e Arrigo Sacchi sono fra i frequentatori di un centro che, sotto la gestione di Mario Baldassari, ha ospitato numerosi tornei raggiungendo numeri da record.

Ma ora si volta pagina e la graziosa palazzina con le vetrate e i pini circostanti verrà sostituita da una costruzione avveniristica.

«Sorgerà un immobile in grado di dialogare a livello architettonico con il cubo dell’hotel - spiega il titolare del Mare Pineta Davide Salaroli -. Al piano terra ci sarà una sala polivalente con bar, sopra alcune suite ispirate al mondo del tennis. L’immobile non era storico e da tempo aveva bisogno di una ristrutturazione».

L’imprenditore forlivese continua dunque a investire, dopo avere acquistato e scommesso sull’hotel che ha fatto la storia della località, punto di riferimento della fase pionieristica del turismo grazie al suo storico gestore Ettore Sovera. Per i nostalgici, invece, se ne va un’altro pezzo di Milano Marittima, al pari dell’arena Pineta, del Cluny bar e del Nuovo fiore.