Un gravissimo incidente alle 10 di questa mattina sulla via 2 giugno a Milano Marittima all’altezza della prima traversa. Un’auto (una Mini Cooper) che poi si è data la fuga ha investito un uomo di Mantova del 1938, ferito e in condizioni disperate. Sono in corso le ricerche del Pirata. Il ferito è stato trasportato con codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero.