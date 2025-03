Milano Marittima, un auditorium nell’area ex Garage Europa con un partenariato pubblico-privato

A Cervia la giunta comunale ha approvato la proposta di partecipare al “Bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo di aree dismesse o in disuso” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per realizzare la costruzione di un auditorium nell’area dell’ex-Garage Europa.

Il Comune di Cervia pertanto presenterà il progetto di realizzazione di un auditorium a mare a servizio della città, nell’area compresa tra la spiaggia di Milano Marittima e il Viale due Giugno in corrispondenza della 1ª Traversa, offrendo pertanto alla collettività una struttura innovativa e polivalente, destinata a soddisfare le necessità di comunicazione e di espressione artistica-culturale, oltre che spazio da destinare a conferenze e incontri.

L’intervento, il cui costo complessivo è stimato in 8,5 milioni è previsto con una operazione di partenariato pubblico-privato, che comprende l’affidamento della progettazione esecutiva, la realizzazione dell’opera, la manutenzione e gestione dell’intero complesso per il periodo di tempo necessario a conseguire l’equilibrio economico finanziario.

Il contributo richiesto è pari a 5,5 milioni che saranno messi a disposizione per la realizzazione dell’opera ed il Comune, come previsto dal bando, dovrà partecipare con un cofinanziamento di almeno il 10% dell’importo; i restanti 3 milioni saranno a carico del soggetto privato aggiudicatario del partenariato.

Così il sindaco Mattia Missiroli: “La strada per la realizzazione dell’auditorium si sta percorrendo in tempi spediti. Abbiamo avviato tutte le procedure amministrative per ottenere i finanziamenti previsti dallo Stato per la riqualificazione delle aree dismesse. Presenteremo un progetto di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, nella forma della concessione a soggetti privati, per lo sviluppo della progettazione esecutiva e per la realizzazione e la gestione futura dell’intero comparto.

Auspichiamo che gli sforzi fatti per raggiungere in tempi brevi questo obiettivo, possano essere premiati, così da garantire proposte concrete al rilancio della città. Lo scopo è quello di liberare le aree a terra ed i giardini delle strutture ricettive, al fine di qualificare l’offerta turistica complessiva e garantire decoro e maggiore fruibilità delle stesse, soprattutto negli spazi collettivi. L’auditorium è una nuova luce nella città che dovrà garantire iniziative culturali tutto l’anno.”