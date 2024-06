Milano Marittima, The Kolors al party benefico di “Chi” con Michelle Hunziker e Orietta Berti

Saranno i The Kolors ad animare il summer party più glamour dell’estate. La band si esibirà nella spiaggia del Palace Hotel di Milano Marittima. Con loro ci saranno, giovedì 27 giugno, a Milano Marittima oltre 200 super ospiti, fra cui Orietta Berti, Milly Carlucci, Michelle Hunziker, Elisabetta Gregoraci e molti, molti altri. Sono tutti ospiti del direttore di Chi, Massimo Borgnis e del direttore editoriale del people magazine più letto d’Italia, Alfonso Signorini. La nuova edizione di “Al Chiaro di Luna”, l’esclusivo evento dalla forte valenza solidale, si svolgerà giovedì 27 giugno al Palace Hotel di Milano Marittima. Dopo la raccolta fondi “Insieme aiutiamo l’Emilia-Romagna” lanciata lo scorso maggio da Mondadori Media assieme a Banca Mediolanum, Chi prosegue infatti il proprio impegno a favore di questa regione: l’intero ricavato del Gala Dinner 2024 sarà devoluto per sostenere l’acquisto di un ecografo di ultima generazione per l’attività nel reparto di Neonatologia infantile e pediatrica dell’ospedale di Rimini.