Milano Marittima, tentano di rapinare due giovani fuori dal locale, poi minacciano i Carabinieri: tre arresti

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Milano Marittima hanno arrestato tre giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni. I tre sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di tentata rapina ai danni di due coetanei e di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti si sono consumati nella notte tra sabato e domenica nel centro di Milano Marittima. Secondo la ricostruzione dei militari le vittime, da poco uscite da un locale ed ancora nelle vicinanze della zona della movida, sono state avvicinate e aggredite dal gruppo che, sotto minaccia, ha tentato di sottrarre loro i beni personali. I due giovani aggrediti sono tuttavia riusciti a divincolarsi e a dare tempestivamente l’allarme contattando il 112.

L’intervento immediato delle pattuglie dell’Arma ha permesso di individuare i presunti autori poco lontano dal luogo dell’aggressione, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime. Durante le fasi dell’identificazione e del fermo, i tre hanno mantenuto un atteggiamento ostile e violento, rivolgendo minacce anche ai militari operanti nel tentativo di opporsi al controllo.

Una volta messi in sicurezza e condotti in caserma, i tre giovani sono stati dichiarati in stato di arresto. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ravenna, i fermati sono stati associati presso la locale Casa Circondariale in attesa delle successive fasi del procedimento giudiziario.