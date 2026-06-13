Milano Marittima, sorpresa a rubare nel bazar, morde la titolare

Sorprese rubare, sono state inseguite dalle titolari di un bazar. Avevano sottratto profumi e accessori per capelli e hanno cercato di difendere fino all’ultimo il bottino. Alla fine solo una delle tre ladre è stata arrestata. Si tratta di una donna sui 35 anni di origine Moldava, che ora dovrà rispondere di rapina impropria. Raggiunta dalle responsabili del negozio, infatti, non ha esitato a sferrare calci e pugni, reagendo anche con un morso. Per una delle vitime la prognosi è stata di 10 giorni, dovuta alla distorsione della polso oltre a un ulteriore trauma al piede destro.

L’episodio che si è verificato mercoledì scorso lungo corso Mazzini è costato l’arresto in flagranza, operato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano marittima. Ieri la donna è stata scortata dalla polizia penitenziaria per l’udienza di convalida, assistita dall’avvocato Francesco de Angelis. In aula, di fronte al giudice per l’udienza preliminare Corrado Schiaretti, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.