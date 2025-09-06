Milano Marittima, si lavora alla riapertura dei sentieri ma per ora la pineta resta chiusa

La pineta resta ancora chiusa per garantire l’apertura dei sentieri principali, dopo il nubifragio di due settimane fa. Ci vorrà tempo per rendere il polmone verde ancora accessibile al pubblico, ma nel frattempo si registra la caduta di oltre mille alberi. Mentre nel centro di Milano Marittima sono 320 le piante sradicate dai venti che spiravano a oltre 120 chilometri all’ora. La Protezione civile, sempre in relazione al disastro dello scorso 24 agosto, comunica che restano da sgomberare alcune aree verdi dal materiale accatastato.Nel frattempo proseguono le operazioni di smaltimento del materiale stoccato nel piazzale di via Ascione. E sono in fase di completamento anche gli interventi di ripristino dei marciapiedi danneggiati.L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale