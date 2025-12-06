Milano Marittima, si chiude un pezzo di storia: lo Sporting diventa una farmacia

Lo Sporting diventa una farmacia e finisce definitivamente l’era delle gelaterie nel centro di Milano Marittima. Il locale della rotonda Primo maggio era rimasto l’ultimo a servire i coni, dopo la chiusura del Nuovo fiore e della Perla, ma ora deve cedere il passo alla nuova catena commerciale “Lafarmacia”; attualmente collocata a pochi passi dallo stesso Sporting, fa parte infatti di un marchio che vanta 500 punti vendita di questo genere. La prossima settimana inizieranno i lavori per rendere i locali dell’immobile, che fa angolo con viale Gramsci, consoni al nuovo ruolo. Viene così riconvertito uno dei luoghi più frequentati di Mi.Ma., sede fissa negli anni settanta e ottanta del fior fiore della gioventù. La locazione con i precedenti gestori, una cordata di imprenditori locali, era scaduta. L’offerta di “Lafarmacia” ha quindi convinto la proprietà, consentendo un cambio di rotta clamoroso. La gelateria era nata nel 1962, grazie a una idea di Giuseppe “Pino” Montanari (detto anche “e Gag Pitor”) in collaborazione con il barista Ennio Bezzi. Al piano superiore dell’esercizio si trovavano i telefoni pubblici, che a quell’epoca venivano presi d’assalto soprattutto nel periodo estivo. Il locale aveva poi chiuso i battenti nel 2000, iniziando successivamente una nuova stagione quale ristorante. Ma nel 2019 cucina e banco bar sono stati sgomberati su ordine del curatore fallimentare, come pure è stato smantellato il costoso gazebo esterno. E siamo al 2021, quando lo Sporting rinasce con la veste di bar e caffetteria, dove l’aperitivo in centro spopola e il gelato continua a tenere banco.

Il marchio sembra reggere e la clientela gradisce questo ritorno. Poi un altro cambio di gestione, con la prospettiva di una conduzione ancora più solida, fino all’ultimo atto che cancella i tavolini all’aperto e quelle notti trascorse sotto i pini per godere la brezza estiva. Il Nuovo fiore e la Perla erano stati a suo tempo sacrificati ai negozi di moda, lo Sporting servirà per le cure dei turisti che si ammalano mentre sono in vacanza.