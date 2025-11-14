Milano Marittima, rubano le borse a due ragazze in centro: doppia denuncia

Nello scorso fine settimana i Carabinieri di Milano Marittima hanno denunciato due stranieri di 37 e 19 anni, responsabili di ricettazione in concorso.

I fatti si sono verificati nella notte tra sabato e domenica, quando a seguito di segnalazione al 112, i Carabinieri sono intervenuti nei pressi di un locale nel centro di Milano Marittima. Sul posto i militari trovavano le due ragazze che avevano richiesto aiuto, le quali riferivano poco prima avevano subito il furto delle loro borse fornendo una descrizione dei due possibili autori del reato. Immediatamente i Carabinieri si attivavano per ricercare i ladri, riuscendo a rintracciarli mentre si allontanavano dalla zona.

Portati presso gli uffici della Compagnia di Cervia Milano Marittima, i due venivano sottoposti a perquisizione personale ed emergeva parte della refurtiva.

Alla luce di quanto emerso, i carabinieri hanno proceduto all’identificazione e alla successiva denuncia per ricettazione in concorso, restituendo la refurtiva rinvenuta alle legittime proprietarie. Uno dei due fermati, inoltre, veniva denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale