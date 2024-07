Milano Marittima, riecco il Vip Master, da Valeria Marini a Matilde Brandi: parata di stelle sotto rete

Matilde Brandi, Francesca Buonaccorso, Luce Caponegro, Gimmy Ghione, Kelly Lang, Valeria Marini, Annalisa Minetti, Ubaldo Pantani, Carmen Russo, Arrigo Sacchi, Enzo Paolo Turchi, Paolo Vallesi, Antonio Zequila. Sono solo alcuni dei circa cinquanta partecipanti attesi da oggi a Milano Marittima per l’edizione numero 33 del Vip Master.

Una 48 ore di tennis, risate e selfie, che torna grazie all’organizzazione di Mario e Patrick Baldassari che da più tre decenni ormai con una staffetta tra padre e figlio sempre più consolidata regalano ai vacanzieri del Cervese un momento di spensieratezza che diventa però anche volano mediatico per la località.

Si comincia dunque da questa sera alle 20.30 a Milano Marittima, sul campo centrale del circolo tennis di via Jelenia Gora. Oltre ai vip del piccolo schermo ci saranno anche ex tennisti o sportivi come Gioia Barbieri, Umberto Crocetti, Paolo Pambianco, Franco Causio, Moreno Mannini e Alessio Tacchinardi. Non mancheranno nemmeno i giornalisti come Paolo Bargiggia, G.B. Olivero ed Edoardo Raspelli, mentre la politica sarà rappresentata da Antonio Razzi in passato già protagonista della kermesse.

Ma come sempre non tutto lo spettacolo sarà sotto rete, anzi. Gran parte dei vip attesi per il master saranno ospiti del bagno Paparazzi 242 di Patrick Baldassari, “regista” delle iniziative collaterali al tennis. Domani alle 13 ci si trasferirà proprio al vicino Paparazzi, dove dj Essa allestirà un dj set, mentre anche il buffet del pranzo e post premiazioni saranno allo stabilimento balneare.

Considerata come una tra le manifestazioni più prestigiose dell’estate, si spera nel solito bagno di folla. Durante il weekend del torneo si registra il tutto esaurito nella riviera cervese, creando un notevole indotto per hotel, ristoranti, negozi, stabilimenti balneari e tutte le attività turistiche del territorio. L’ingresso è gratuito, ma ogni anno associazioni di volontariato raccolgono fondi a scopo benefico.