Milano Marittima, riapre il ristorante del Circolo tennis: la gestione sarà di Enea Puntiroli

Dopo un anno di chiusura riapre il ristorante del Circolo tennis di Milano Marittima. A gestirlo sarà l’ex capogruppo e attuale referente della Lega Enea Puntiroli, che intende rilanciare il locale ma crede anche fortemente nella località. «Da tempo ero interessato a questa struttura – racconta –, che secondo me è situata in un posto suggestivo, con un grande spazio interno e un parco magnifico. È una location poco sfruttata ma che ha grandi potenzialità. Oltretutto l’attività era da tempo trascurata, con diversi segni di usura e poco manutentata».

Puntiroli ha quindi trovato un accordo con il presidente del circolo Paolo De Cesari, che insieme al direttivo del sodalizio punta al rilancio del ristorante. «Cercavano una figura esperta e conosciuta sul territorio – aggiunge Puntiroli –, con l’obiettivo di fornire più servizi ai soci. Ho già provveduto a rifare la parte interna del locale, poi cercherò di riqualificare anche il parco e intendo valorizzare l’ingresso lato via Jelena Gora, che è poco visibile e buio. Il nostro slogan è quello dell’amore per il tennis e lo sport da un lato, e dall’altro la passione per la buona cucina che vedrà menù classici di carne e pesce insieme quelli sportivi. Non mancherà la pizza cotta nel forno a legna. L’idea è quella di proporre un ambiente amichevole e rilassante come era quello del Canalino».

Quest’ultima esperienza è finita in Tribunale, perché la lite con il Comune scaturita dalla gestione del Centro velico non è stata ricomposta dalle due parti. Puntiroli prosegue comunque nella sua attività di imprenditore, che ha sempre affiancato alla militanza politica: fra l’altro è stato anche candidato del Carroccio alle ultime elezioni regionali. «Credo ancora nel futuro di Milano Marittima – conclude – e questo è il mio contributo. Avevo in mente di lasciare Cervia ma mi sono messo a capofitto in questa nuova avventura e sono molto motivato».

Il ristorante verrà aperto giovedì 13 marzo, con inaugurazione ufficiale nel pomeriggio del 15 marzo. Sarà accessibile non solo ai soci ma anche al pubblico, sia pranzo che a cena.