Milano Marittima, reagisce ai vandali in spiaggia, titolare a processo: “Mi insultavano buttando i lettini nel canalino”

«Di danni ne ho avuti zero. Quel che mi ha colpito di questi ragazzi è stata la sfrontatezza, anche davanti ai carabinieri. Quella notte il loro divertimento ero io, era chiamarmi “vecchio coglione” mentre buttavano ombrelloni e lettini del Bicio Papao nel canalino». Parla in tribunale Walter Meoni, titolare dello stabilimento balneare di Milano Marittima. In realtà, non è la vittima, bensì l’imputato. È accusato insieme a un ex dipendente 43enne di minacce e lesioni aggravate indirizzate verso un gruppetto di ragazzi all’epoca minorenni. Fatti dell’estate 2020. Ricordate? Quella delle disposizioni anti-covid e dell’ondata di giovani riversatisi sulla riviera fra notti brave, rise e vandalismi. Ecco. Ieri Meoni - difeso dall’avvocato Fabrizio Briganti - ha avuto l’occasione di dire la sua rispondendo alle domande del vice procuratore onorario Adolfo Fabiani nel corso del processo davanti al giudice Tommaso Paone.

La notte prima

L’episodio risale al 5 luglio di cinque anni fa, ma è strettamente collegato a un altro fatto avvenuto la notte precedente. «Intervenimmo io e il mio collaboratore perché dei giovani avevano divelto lettini e ombrelloni, li lanciavano nel canalino delle saline. Ci trovammo davanti una ventina di ragazzi. Alcuni di loro scapparono, altri rimasero lì come nulla fosse, ad attendere l’arrivo dei carabinieri, intanto continuavano a insultarmi. Rimanemmo lì fino alle 6 del mattino a recuperare il materiale dal canale, lavarlo e rimettere a posto la spiaggia. Dopo aver lavorato dalle 7 del mattino non è proprio il massimo». Poteva finire lì. Invece la notte successiva il viavai notturno dalla spiaggia si ripropose. Anche per questo il titolare dell’attività aveva cercato di risolvere il problema - come peraltro anche altri colleghi - presidiando l’ingresso dello stabilimento. Arriviamo così alla notte successiva, quella menzionata nel capo d’accusa. Meoni e il dipendente rientravano dalla cena. Vedendo all’ingresso dello stabilimento un gruppo di ragazzini e riconoscendo tra loro alcuni già visti il giorno precedente, si affrettarono a frapporsi tra loro e lo stabilimento, per sbarrare l’accesso. «Continuavano a insultare, sempre le stesse frasi. Abbiamo detto di andarsene, ma volevano entrare a tutti i costi. Noi volevamo chiudere e andare a casa. Ci siamo messi davanti all’ingresso in tre, con le mani in avanti, per impedirgli di entrare». Spintoni e parolacce, lo ammette il titolare, «quelli ci sono stati», ma assicura, «nessuna violenza, non li abbiamo picchiati». Calci, pugni, ragazzini presi di peso e scagliati contro una siepe, tutto inventato? «Può essere», aggiunge l’imputato, spendendosi anche in difesa dell’ex dipendente, assistito dall’avvocato Nicola Babini.

Le parti civili

Fra i giovani, tre si sono costituiti parte civile con l’avvocato Romagnoli. A sentir loro, stavano cercando un cellulare smarrito e volevano solo recuperare le biciclette per oltrepassare il canalino e andare a Milano Marittima. Il titolare del Bicio Papao spiega anche il motivo che lo ha portato a sporgere denuncia, una decina di giorni più tardi. «Volevo tutelarmi e cercare di evitare che accadesse di nuovo. Ma non me la sono sentita di scrivere i nomi e i cognomi di ragazzini di 14-15 anni». Fra questi, fu facile arrivare a un ragazzo, cugino del bagnino dello stabilimento. Quella notte infatti inviò alcuni messaggi al parente, che si trovava al Pineta con il figlio del titolare, per informarlo della bagarre in corso: “Speravo che fossi qui e che uscissi per dire che io non c’entravo nulla”, avrebbe scritto.

«Non è un paese per giovani»