Milano Marittima, presi a pugni per rapinare un pacchetto di sigarette: arrestati due giovani

I Carabinieri di Milano Marittima hanno arrestato due persone ritenute responsabili di rapina in concorso ai danni di un giovane 19enne e tentata rapina in concorso nei confronti di un 21enne.

I fatti si sono verificati nello scorso nei pressi della rotonda Primo Maggio quando le due vittime, dopo aver passato la serata, stavano rientrando a casa. Secondo quanto accertato i due arrestati hanno aggredito i due giovani colpendone uno con un pugno e rubandogli un pacchetto di sigarette mentre l’altro riusciva fortunatamente a divincolarsi.

Le vittime, notando una pattuglia dei Carabinieri transitare nella zona, fornivano la descrizione dei due aggressori ai militari che riuscivano a rintracciarli mentre tentavano di allontanarsi dal luogo. In ragione di quanto accertato dagli operanti, i due fermati sono stati tratti in arresto e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si è dimostrata di fondamentale importanza la presenza di servizi preventivi sul territorio, attività che la Compagnia Carabinieri di Cervia – Milano Marittima ha incrementato nei fine settimana anche mediante il supporto di altri reparti del Comando Provinciale.