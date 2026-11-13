Milano Marittima, Pineta: la contesa anche su Instagram, nei guai l’ex gestore per accesso abusivo

Chi si occupa di feste, locali e discoteche lo sa bene: la comunicazione è tutto. E tra i social, Instagram domina la piazza delle public relations. Ne era consapevole anche il custode giudiziario del Pineta. Nell’estate del 2023, quando l’olimpo della vita notturna di Milano Marittima viveva uno dei capitoli più incerti della propria storia dopo il fallimento della vecchia gestione e il passaggio alla galassia Just Me dello stilista Roberto Cavalli, il braccio di ferro non risparmiò colpi: guida, marchio, loghi e sì, pure i social. Uno strascico di quella contesa è ancora aperto e vede imputato in tribunale Marco Amadori. L’imprenditore di origine aretina all’epoca amministratore di Andromeda srl, la società che gestiva il Pineta prima del tracollo finanziario, è accusato di accesso abusivo a sistema informatico. Nello specifico, secondo l’accusa, avrebbe modificato le credenziali per accedere ai due profili Instagram della discoteca, impedendo alla nuova conduzione di pubblicizzare gli eventi.

Per comprendere l’intera vicenda bisogna però fare un passo indietro a inizio 2022. Il Pineta era guidato dalla Hdp22, società a cui la proprietaria Andromeda aveva ceduto il ramo d’azienda. Su quest’ultima era piombata la scure del fallimento nel marzo di quell’anno. Poi un ping pong di ricorsi avevano contrastato il sequestro giudiziario disposto nel febbraio dell’anno successivo. Era stato lo stesso rappresentante legale di Andromeda, Oriano Casadio, a comunicare l’esistenza dei profili “Pineta.starnight” e “Pinetaclubofficial” al curatore, Claudio Colatorti, in sede di liquidazione giudiziale. La partita più difficile, in quei giorni, era trovare un imprenditore o una cordata disposta ad accollarsi la gestione della discoteca per consentire al fallimento di ripagare creditori e abbassare l’asticella dei debiti. La scelta era ricaduta su Manta srl, società con sede a Lecco e inserita nel panorama imprenditoriale di Just Me. Il curatore fece cambiare le password dei due profili, ma al momento di accedervi, i nuovi imprenditori trovarono l’accesso negato per un errore nelle credenziali. Il custode giudiziario intimò alla Hdp22 di comunicare Otp e password. Nessuna risposta.

La querela contro ignoti depositata alla polizia postale diede così il via agli accertamenti passando la palla per competenza alla Procura distrettuale di Bologna; che, concluse le indagini, ha portato di recente alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Amadori. Il processo nei suoi confronti si è aperto di fatto ieri a Ravenna di fronte al giudice Piervittorio Farinella che, come chiesto dal vice procuratore onorario Katia Ravaioli, ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevato dalla difesa. È questo l’ultimo capitolo di un contenzioso che ormai appartiene a un’altra era nella quale sono rimasti bloccati anche i due profili contesi. Sono tuttora visibili, ma fermi al 2023.