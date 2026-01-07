Milano Marittima, perde un occhio in una rissa a Capodanno: si stringe il cerchio sui responsabili

Nella notte di capodanno, a Milano Marittima, si è verificata una rissa nel corso della quale un giovane è rimasto gravemente ferito riportando la perdita di un occhio.

Le indagini dei Carabinieri sono in corso in maniera serrata, acquisendo i filmati di videosorveglianza presenti nelle varie zone interessate alla vicenda. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti condotti dai militari, i due gruppi che si sono fronteggiati all’esterno di un locale notturno, sarebbero composti da giovani provenienti da varie province dell’Emilia Romagna.

Dall’analisi dei filmati acquisiti sono emersi importanti elementi investigativi che hanno permesso ai Carabinieri di individuare alcuni degli individui che avrebbero preso parte alla rissa, le cui posizioni sono al vaglio degli investigatori.