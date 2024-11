Milano Marittima, Natale senza pista del ghiaccio: rimane solo quella di piazza Garibaldi a Cervia

Niente tradizionale pista del ghiaccio a Milano Marittima per le festività natalizie. Questa è la decisione dell’amministrazione comunale, che per quest’anno in occasione di Natale ne allestirà solo una in piazza Garibaldi a Cervia. Come spiega in una nota, «nella pagine del sito turistico del Comune, oggetto di aggiornamento in questi giorni, in un sottotitolo non era ancora stata modificata la notizia dello scorso anno relativa alla pista del ghiaccio di Milano Marittima, che quest’anno non sarà allestita».