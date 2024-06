Un malore fatale dopo un bagno al mare e un turista tedesco perde la vita a Milano Marittima. L’anziano (88 anni) si era concesso un bagno insieme alla moglie, per poi perdere i sensi sul bagnasciuga. Immediati i soccorsi da parte di un bagnino, poi supportato da altri colleghi e dai sanitari del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il tragico episodio in uno stabilimento a ridosso della 17° traversa.