Milano Marittima, Miss Italia 2026: al Papeete la finale regionale

Torna Miss Italia al Papeete Beach Club, con l’appuntamento più importante della stagione estiva, la finalissima regionale con l’elezione di Miss Emilia-Romagna 2026. “Dopo un tour iniziato il 5 giugno a Faenza e 20 tappe, dal piacentino al riminese, siamo giunti al termine, con la finalissima, per noi molto importante”, dice il talent scout bolognese, Marco Pellegrini della Gym events, esclusivista regionale, che da 37 anni organizza le selezioni del celebre concorso nato nel 1939. Appuntamento a venerdì 28 agosto a partire dalle 20.45.

Le candidate saranno al Papeete già dalla tarda mattinata, accolte dalla coordinatrice Maria Pia Guercia, ex modella e finalista di miss Italia a Salsomaggiore Terme, e, dalle 14.30, saranno sul palco per le prove generali, con il direttore artistico, il cervese Antonio Borrelli che da 22 anni presenta gli eventi di Miss Italia. Sarà possibile cenare a Casa spadoni on The Beach, dalle 19.30

Ospiti della serata saranno la cantante bolognese Giulia Maria Rochira e la ballerina modenese Martina Verasani. Dalle 20.45 sulle colonne sonore scelte da Gino Dj, con la conduzione di Antonio Borrelli e di Margherita Molinari, al via lo show. Al termine del quale sarà incoronata la nuova Miss Emilia-Romagna. Nel corso della serata sarà assegnato anche il prestigioso titolo di Miss Cinema Emilia-Romagna, la cui vincitrice farà parte anch’essa della squadra che l’Emilia-Romagna manderà alla prefinale nazionale per un totale di 9 miss elette nelle varie finali regionali.

In giuria, fra gli altri ci sarà anche Valentina Massi, finalista di Miss Italia nel 2000, che ha rappresentato l’Italia a livello internazionale. Veterana dei concorsi di bellezza, ha partecipato ai più prestigiosi concorsi internazionali. “Negli anni il concorso è cambiato tanto, un tempo si valutava solo la bellezza fisica, oggi a pesare sono anche le competenze e le abilità artistiche. Il concorso ha avuto una sua naturale evoluzione, adeguandosi ai nostri tempi. Per me è stata una grande emozione la partecipazione sia a Miss Italia, che mi ha lanciata nel mondo della moda, dandomi la possibilità di sfilare sulle principali passerelle italiane e internazionali, sia ai concorsi internazionali. Si tratta ancora di una grande opportunità per accedere dalla porta principale nel mondo della moda e dello spettacolo”, dice.