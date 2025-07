Milano Marittima, Mare d’Arte Festival: il programma del fine settimana

Nella giornata di ieri, venerdì 4 luglio, a Milano Marittima si è inaugurata l’edizione 2025 di Mare d’Arte Festival, l’evento in scena fino alla fine di settembre ideato e diretto da Gianluca Orazi, realizzato in collaborazione con Sky Arte e promosso da Comune di Cervia, Regione Emilia Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna.

L’appuntamento che trasforma Milano Marittima in un hub culturale a cielo aperto ha preso il via con due appuntamenti di assoluto rilievo: l’apertura della mostra Razza Umana by Oliviero Toscani Studio e la lectio magistralis del teologo, filosofo e scrittore Vito Mancuso.

Natura, arte, innovazione si intrecciano in un dialogo con il pubblico e il mare, inteso come simbolo di apertura e connessione. Il valore dell’accoglienza è il punto di partenza di un viaggio artistico e umano che trova nel titolo del Festival, Sogni Condivisi, la sua espressione e si racconta fin da subito con la mostra Razza Umana by Oliviero Toscani Studio, che è stata ufficialmente inaugurata alle ore 18,30 sul Lungomare di Milano Marittima.

Sabato 5 e domenica 6 luglio la spiaggia libera di Milano Marittima ospita la cantautrice, artista e insegnante di arti olistiche Marianne Mirage per una sessione mattutina di yoga (ore 9.30). Nel tardo pomeriggio di sabato 5, Marianne Mirage dialoga nel contesto di Stella Mirage con l’attore, influencer e scrittore Paolo Stella (ore 18.30, al Mare Pineta Beach Club). Alle 21.45, nella Rotonda Primo Maggio, la cantautrice Levante si racconta ai microfoni di SkyArte.

La sera di domenica 6 luglio è è il momento di Francesco Montanari (ore 21.30, Rotonda Primo Maggio). L’attore invita a considerare la vita come un momento di teatro: attraverso la parola, il gesto e l’azione mostra il valore del momento nell’attimo in cui si verifica, prescindendo da ciò che ne rimarrà.