Milano Marittima, malore fatale in acqua: muore 84enne

Un primo pomeriggio al mare dai contorni tragici quello di oggi a Milano Marittima. Verso le 13.30 un malore è stato purtroppo fatale a un anziano di 84 anni che si trovava in acqua nel tratto antistante il Bagno La Barcaccia. L’uomo è caduto in acqua primo di sensi e sono prontamente intervenuti i marinai di salvataggio, poi affiancati dalla Capitaneria di Porto e dai sanitari e dai medici del 118, giunti con ambulanza ed elimedica. Prolungati e purtroppo vani i tentativi di rianimare l’anziano, per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.