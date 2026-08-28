Milano Marittima, liti, aggressioni e fuochi d’artificio senza autorizzazioni: locale sulla spiaggia chiuso per 3 giorni

Il Questore di Ravenna Gianpaolo Patruno ha disposto la sospensione per 3 giorni della licenza di un locale a Milano Marittima, con la conseguente chiusura temporanea dell’esercizio pubblico. Nel corso della stagione balneare, presso l’esercizio si sono resi necessari più interventi delle Forze di Polizia per liti, aggressioni e situazioni di turbativa, alcune delle quali sfociate in denunce di più persone all’Autorità Giudiziaria. Nell’ambito delle attività di controllo sono state inoltre riscontrate irregolarità connesse allo svolgimento di attività di spettacolo e trattenimento in assenza dei titoli autorizzativi, nonché all’accensione di fuochi pirotecnici in assenza della autorizzazione.

Tra gli episodi di maggiore rilievo figura anche una violenta lite tra avventori, sfociata in lesioni personali. “Il provvedimento - sottolinea la questura in una nota - non ha una natura sanzionatoria nei confronti dei gestori, ma risponde a una finalità prettamente preventiva: l’obiettivo è quello di interrompere le dinamiche di rischio riscontrate, con la finalità di dissuadere la frequentazione da parte di soggetti pericolosi, restituendo serenità ai residenti della zona e garantendo il rispetto delle regole di convivenza civile”.