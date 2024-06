Con un aperitivo inaugura la stagione degli eventi estivi de La Spiaggia del Palace Hotel di Milano Marittima. L’appuntamento è sabato 15 giugno dalle ore 18.30, per una aperitivo d’autore con DJ-Set. Il tramonto sarà salutato con un mix di musica chill-out e ritmi per ballare in riva al mare. E’ il primo appuntamento di lunga serie.