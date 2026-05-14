Milano Marittima, la Pro Loco: “Con “Pasqua Diffusa” in migliaia in sicurezza”

Un evento diffuso, migliaia di presenze nel cuore di Milano Marittima e un’organizzazione complessa gestita nel rispetto delle norme di sicurezza e delle professionalità coinvolte. È questo il quadro tracciato dagli organizzatori de “La Pasqua Diffusa”, primo appuntamento della rassegna “Milano Marittima – Naturalmente Iconica”, che ha animato la località con spettacoli e iniziative per residenti e turisti.

L’intero evento è stato realizzato con un piano Safety & Security predisposto da professionisti specializzati, personale ai controlli e al presidio delle aree, tecnici audio-luci qualificati e una struttura organizzativa articolata. Le aree spettacolo sono state presidiate da addetti dedicati e le barriere di sicurezza hanno garantito la gestione ordinata dei flussi pedonali, favorendo la fruizione degli spazi in un contesto di intrattenimento diffuso in stile festivo.

Gli organizzatori precisano inoltre che durante gli spettacoli non sono stati impiegati fuochi d’artificio tradizionali. Gli effetti scenografici utilizzati erano dispositivi teatrali professionali di categoria T1, destinati all’uso scenico in eventi e concerti, con rischio ridotto e impiegati da personale formato, nel rispetto delle normative vigenti.

«Tutto ciò che è stato realizzato è stato condiviso, autorizzato e costruito con il massimo senso di responsabilità. L’evento ha portato nel centro di Milano Marittima migliaia di persone senza episodi di degrado o criticità» spiegano gli organizzatori. «Dispiace che, di fronte a un risultato positivo per il territorio, si continui ad alimentare polemiche invece di riconoscere il lavoro di volontari, professionisti e operatori coinvolti. La Pro Loco da anni opera con bilanci in ordine e una struttura capace di sostenere eventi complessi grazie a sponsor, partner e rete organizzativa».

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie a una campagna radiofonica nazionale con Radio Bruno e al contributo di imprenditori e volontari che hanno investito nel rilancio turistico della località. La capacità di attrarre risorse e garantire anticipazioni economiche consente la realizzazione di manifestazioni di questa portata.

“La Pasqua Diffusa” rappresenta così il primo tassello di un più ampio progetto di valorizzazione turistica, che punta a rafforzare l’identità di Milano Marittima attraverso eventi tematici e intrattenimento diffuso. Il calendario proseguirà nei prossimi mesi con appuntamenti dedicati a musica, lifestyle, mondo pet e grandi format esperienziali.