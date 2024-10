Milano Marittima, Julian non lascia, ma raddoppia: “Un nuovo spazio nel 2025”

Julian si espande e apre un nuovo spazio commerciale in viale Matteotti, proprio di fronte all’attuale boutique. Dopo l’acquisto dell’ex arena Mare, quindi, ora i titolari del fashion gestiranno la vicina area corrispondente a sei negozi. «Julian va bene – sottolinea la titolare Sabina Zabberoni – e qualsiasi voce che dice il contrario è falsa. Le nostre attività godono di buona salute, anche se il periodo è difficile. Proprio per questo abbiamo congelato la nuova costruzione, prevista nel 2025 sull’altro lato della strada, che ospiterà in futuro tutti i nostri prodotti e sarà un punto di riferimento per il pubblico. Stiamo lavorando sui costi nel senso che devono essere abbassati. Va in questa direzione la esternalizzazione della logistica».

Stupore però ha destato, nel corso della estate, la chiusura serale dei negozi con la storica insegna di Julian. Non era mai accaduto, ma a Milano Marittima anche gli operatori fanno i conti con la sicurezza. «I nostri clienti non vengono più a comprare di sera – spiega la titolare –, perché non si sentono tutelati in centro. Preferiscono andare a cena o restare a casa. D’altra parte il livello di chi ci frequenta è alto, e purtroppo questa località scarseggia di telecamere, un problema che abbiamo già fatto presente. L’estate comunque è andata bene, e anche adesso stiamo lavorando, pioggia a parte. Ogni weekend promuoviamo degli eventi, siamo gli unici a farlo nel periodo invernale. Puntiamo inoltre sul Natale, perché abbiamo aperto un negozio di articoli per regalo che si abbina molto bene alle festività. Faremo anche un evento a novembre per gli auguri».

Julian dunque resta sul mercato, mentre tanti altri marchi storici hanno chiuso i battenti. Gli affitti troppo alti mettono a rischio la sopravvivenza dei piccoli commercianti, mentre anche a Mi.ma. sono sbarcate le grandi catene. Le attività cambiano gestione frequentemente, e nel periodo invernale molto esercizi sono chiusi.