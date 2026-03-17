Milano Marittima, il Papeete riparte con “Pasquamarittima”

La stagione del Papeete parte con Pasquamarittima, in programma dal 4 al 6 aprile 2026. Tre giorni che coincidono con il week-end pasquale e che segnano la ripartenza delle attività sulla spiaggia. Venerdì 4 aprile è prevista l’apertura con il guest DJ Luca Daff, mentre sabato 5 aprile si svolge la giornata centrale di festa, che ha il suo culmine come sempre nel tardo pomeriggio. La chiusura è fissata per domenica 6 aprile con il set di Andrea Damante. Il format resta quello consolidato: musica, beach party e intrattenimento direttamente on the beach... per tutti, da zero a 99 anni.

La stagione di Papeete Beach-Milano Marittima entra poi nel vivo a partire dal 25 aprile, data da cui il Papeete Beach sarà operativo tutti i giorni dalle ore 8 del mattino fino al tramonto.