Milano Marittima: il Papeete Beach compie 25 anni e li festeggia il primo maggio

Al Papeete Beach di Milano Marittima si fa festa da Pasqua a settembre, praticamente da sempre. Per la precisione, da 25 anni. Ecco perché il 1° maggio 2025 lo staff ha deciso di organizzare uno scatenato 25th Anniversary Reunion Event a cui parteciperanno decine e decine di artisti e personaggi che hanno fatto la storia del Papeete, ovviamente insieme al pubblico che qui balla, nel privé o con i piedi nella sabbia. L’appuntamento è per il 1° maggio per il 25th Anniversary Reunion Event di Papeete Beach, dalle 16 in poi.