Milano Marittima, i grandi brand tornano in centro

I grandi gruppi internazionali sbarcano a Milano Marittima per rilanciare la località. Fra questi Dr Automobiles, con i marchi Osca e Italia, che ha riaperto l’ex negozio North Sails, dove sorgeva la gelateria Perla. Il bar Sport, sempre nella rotonda Primo maggio e inaugurato di recente al posto dell’ex Sporting, viene invece sponsorizzato dal colosso automotive Geely. «Non era mai successo a Milano Marittima - sostiene l’esperto di marketing Mattia Casadio -, che multinazionali di questa portata investissero direttamente in un’area nevralgica del centro. In questo caso, invece, mettono in gioco anche la loro immagine. E’ un fatto che merita attenzione, perché rappresenta quanto valgono il prestigio e le potenzialità del territorio».