Milano Marittima, gran finale per il Vip Master

Si chiude stasera, sabato 12 luglio l’edizione numero 34 del Vip Master di tennis, la grande parata dei volti noti della televisione sotto le stelle di Milano Marittima (e sopra la terra rossa del campo di gioco).

Il programma di oggi, dopo la giornata d’apertura di ieri, prevede alle 13 il buffet al Bagno Paparazzi 242, cui seguirà il torneo di pallavolo e basket cui sono invitati vip, autorità e sponsor. A partire dalle 20.30 l’atmosfera inizierà a scaldarsi con l’inizio del torneo, che dovrebbe concludersi intorno alle 23 con le premiazioni. Ma la festa non finisce qui, anzi inizia, perché a partire da mezzanotte l’appuntamento è in discoteca per l’after party con buffet conclusivo. I partecipanti quest’anno erano 34, come il numero delle edizioni dell’iniziativa da sempre organizzata da Mario Baldassari con il figlio Patrick: tra loro Sossio Aruta (calciatore), Massimo Boldi (attore), Matilde Brandi (ballerina), Giucas Casella (illusionista), Franco Causio (calciatore), Licia Colò̀ (giornalista e conduttrice), Priscilla Gatta (”Miss Senza Trucco”), Gimmy Ghione (giornalista di Striscia la Notizia), Moreno il Biondo (cantante e musicista), Valeria Marini (show girl e attrice), Paolo Mengoli (cantante), Edoardo Raspelli (giornalista, conduttore televisivo), Antonio Razzi (ex senatore), Carmen Russo (attrice e ballerina), Arrigo Sacchi (ex allenatore del Milan e della Nazionale), Alessio Tacchinardi (calciatore e opinionista tv), Stefano Tacconi (ex portiere Juventus e Nazionale), Raimondo Todaro (ballerino di “Ballando con le Stelle”), Enzo Paolo Turchi (ballerino), Simona Ventura (conduttrice tv), Costantino Vitagliano (tronista di “Uomini e Donne”).