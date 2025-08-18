Milano Marittima contro il turismo cafone: “Inaccettabile fare il bagno in una piscina gonfiabile in una via del centro” VIDEO

“Nei giorni scorsi a Milano Marittima è avvenuto un episodio particolarmente squallido circolato con un video anche sui social”. Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli denuncia in una nota il turismo cafone: “Alcune persone erano intente a fare il bagno in una piscina gonfiabile, collocata in una delle vie principali del centro, proprio davanti ai negozi, alla presenza di tanti cittadini, turisti anche con famiglie e bambini.

Quanto accaduto è deprimente e inaccettabile, aggravato in particolare dai gesti indecorosi e sconvenienti che non trovano giustificazioni. Abbiamo già avviato le opportune verifiche e, se emergeranno responsabilità, saranno presi tutti i provvedimenti necessari.

Episodi di questo tipo ledono l’immagine della nostra città, creano degrado e non hanno nulla a che fare con il modello turistico che vogliamo promuovere, quello di una località elegante, accogliente e rispettosa di tutti, che tanto lavora anche sulle pari opportunità per affermare i valori di dignità della donna e di civiltà dell’intera comunità. Auspichiamo che anche il comitato “Per chi ama Milano Marittima”, e tutti gli operatori di Milano Marittima prendano le distanze e condannino questo episodio a difesa del prestigio e dell’immagine della città. Cervia e Milano Marittima meritano serietà, decoro e rispetto e certi comportamenti non saranno mai tollerati.