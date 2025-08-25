Milano Marittima. Concluso l’intervento di Protezione Civile dopo il maltempo

Si è conclusa l’attività di taglio alberi e pulizia strade a Milano Marittima e dintorni, svolta dai volontari del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Ravenna. L’intervento è stato effettuato in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna in seguito al forte maltempo che ha colpito la zona tra sabato e domenica.

Per due giorni, una ventina di volontari, supportati da sei mezzi operativi, tra cui un camion gru, ha lavorato incessantemente per mettere in sicurezza il territorio. La postazione adiacente alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha permesso di coordinare al meglio le operazioni e ottimizzare l’impiego delle risorse.

Il Consiglio Direttivo del Coordinamento ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i volontari per la loro prontezza, disponibilità ed efficacia dimostrate in questa emergenza.