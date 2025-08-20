Milano Marittima, arriva la Kings League con la squadra che ha Fedez come presidente

Venerdì 22 agosto alle 20:30 allo Stadio dei Pini di Milano Marittima (Via Ravenna 61) va in scena una partita di calcio decisamente scatenata, fortemente voluta da Papeete Beach. In campo ci sono i Boomers, squadra presieduta da Fedez e gli FC Zeta, team guidato da ZW Jackson e co-presieduto dall’ex attaccante Luca Toni, con Cristian Brocchi in panchina. Entrambe le formazioni militano in Kings League Italy, “la Lega dei Re del calcio”, che propone spettacolari partite di calcio a 7 con regole pensate per unire spettacolo e sport. Le partite durano quaranta minuti, divisi in due tempi da venti, con regole innovative che rendono ogni sfida imprevedibile, come l’ingresso di giocatori speciali o colpi di scena decisi da carte e sorteggi. Ogni squadra conta dieci calciatori più tre wild card, tra ex professionisti e volti noti scelti dai presidenti.

L’ingresso alla partita del 22/8 tra Boomers ed FC Zeta by Papeete Beach allo Stadio dei Pini di Milano Marittima è libero. La partita è amichevole, ma mette in palio il Primo Trofeo Silvio, dedicato al bellissimo Golden Retriver che è anche la mascotte dei Boomers... e quindi sì, come hanno scritto le squadre e Papeete Beach sui propri social, è tutto vero, il primo Trofeo Silvio è realtà. E Milano Marittima è la sua prima casa.