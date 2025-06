Milano Marittima, anche Conte e Galliani alla proiezione del docufilm su Arrigo Sacchi sabato 21 giugno

Arrigo Sacchi non è stato solo un allenatore: è stato un rivoluzionario. Un allenatore in grado di cambiare il modo di intendere e vivere il calcio, portando in campo un’idea nuova, moderna, coraggiosa. E ora, proprio a casa sua, sarà la Romagna a celebrarlo in una serata speciale, tra emozione e gratitudine.

Sabato 21 giugno, alle ore 21, nella splendida cornice della Rotonda Primo Maggio di Milano Marittima, il Comune di Cervia organizza la proiezione del docufilm d’autore “La favola di un visionario”, diretto dal regista Nevio Casadio: un’opera intensa che ripercorre la vita e la carriera di Sacchi, attraverso immagini, voci, ricordi e riflessioni.

A condurre la serata sarà Simona Ventura, che accompagnerà il pubblico in un viaggio appassionante tra passato e presente, dialogando con Sacchi e raccontandone il percorso umano e professionale. Ad arricchire questo momento, ci saranno alcuni grandi protagonisti del mondo del calcio, che hanno accolto con entusiasmo l’invito del Mister e del Comune per condividere il palco e il ricordo.

Tra gli ospiti attesi, ci saranno Antonio Conte, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, Adriano Galliani e Ariedo Braida, colonne del grande Milan, Giovanni Galli, Massimo Agostini, Daniele Zoratto, Lorenzo Minotti, Luca Baraldi, Alberto Zaccheroni, Diego Abatantuono e tanti altri. Figure che, in modi diversi, hanno incrociato Sacchi nel percorso sportivo o condividono con lui una visione del calcio fatta di lavoro, bellezza, sacrificio e innovazione.

Sarà una serata di emozioni vere, aperta alla cittadinanza e agli appassionati, in cui il calcio si farà racconto, memoria e gratitudine. Un omaggio sentito a un uomo che ha portato la Romagna nel mondo e che dal mondo è stato riconosciuto come uno dei più grandi innovatori di sempre. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.