Milano Marittima, aggredisce e ruba il Rolex a una ragazza fuori dalla discoteca: 18enne arrestato

Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, i Carabinieri di Cervia Milano Marittima hanno tratto in arresto un giovane di 18 anni, ritenuto responsabile di rapina ai danni di una turista straniera.

I fatti si sono verificati intorno alle 4 del mattino di mercoledì 21 agosto, quando la ragazza, dopo essere uscita da una discoteca di Milano Marittima dove aveva trascorso la serata in compagnia della sorella ed alcune amiche, è stata seguita da uno sconosciuto che dopo averla palpeggiata e spinta a terra, con violenza le ha strappato dal polso l’orologio Rolex, dandosi alla fuga. Le immediate ricerche avviate a seguito della segnalazione al numero di emergenza 112, hanno consentito alla pattuglia prontamente intervenuta di rintracciare il rapinatore sulla base della descrizione fornita dalla vittima. Il 18enne è stato quindi condotto in caserma per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento, mentre alla ragazza è stato restituito l’orologio sottratto.

Sulla base di quanto accertato e ricostruito dai militari, il giovane è stato tratto in arresto e su disposizione del magistrato di turno è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma di Milano Marittima fino all’udienza di convalida di questa mattina.