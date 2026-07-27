Milano Marittima, addio allo storico bagnino Peppino Giulianini

Si è spento all’età di 96 anni Peppino Giulianini, l’ultimo bagnino degli anni Cinquanta testimone di un’epoca irripetibile per Milano Marittima. Iniziò infatti a lavorare in spiaggia nel 1950, aprendo un bagno che oggi potrebbe far parte dell’antiquariato. Poteva offrire ai bagnanti due sole cabine in legno e una doccia, ma a quei tempi era già un lusso. “Mio padre ha cavalcato l’onda del boom turistico - racconta la figlia Silvana -, sviluppando soprattutto i rapporti umani”. Il bagno Peppino di Milano Marittima, che ancora esiste con questo nome, poteva contare in quei primi anni di attività sui clienti di pochi hotel. Fra questi il mitico Mare e Pineta, il raffinato Internazionale (ora 5 stelle Palace), la “bomboniera” cervese del Grand hotel, e alcune pensioni come l’Atlantic.